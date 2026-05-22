O nome do ex-prefeito, ex-deputado estadual e ex-vereador Itamar Barreto voltou a circular com força nos bastidores da política de Formosa. Nos últimos dias, lideranças e correligionários têm intensificado os pedidos para que ele coloque o nome à disposição do seu grupo político, que já sinaliza a intenção de lançar uma candidatura.O diferencial de Itamar em relação aos demais postulantes que circulam no horizonte eleitoral da cidade é concreto: ao contrário de outros nomes cogitados, ele carrega votos em colégios eleitorais fora de Formosa, herança do período em que exerceu mandato na Assembleia Legislativa de Goiás. Esse capital eleitoral regionalizado é visto por aliados como um trunfo estratégico em uma eventual disputa.As movimentações ganham corpo também nas articulações institucionais. Na semana passada, Itamar se reuniu com o senador Vanderlan Cardoso (PSD), e nesta semana esteve com o deputado federal Ismael Alexandrino (PSD) encontros que não passaram despercebidos nos meios políticos e são interpretados como parte de um processo de alinhamento de forças.O momento mais simbólico, no entanto, ocorreu durante evento do governador Daniel Vilela. Na ocasião, Itamar foi cumprimentado pessoalmente pelo chefe do Executivo estadual e, ao usar a palavra no discurso, o governador fez questão de elogiá-lo publicamente gesto que fala sobre quem tem história.Até o momento, Itamar não confirmou oficialmente a candidatura, mas se quiser, poderia colocar seu bloco na rua e ser um forte concorrente.