Ex-prefeito, ex-deputado e ex-vereador por Formosa acumula sinais de candidatura; articulações com senador e deputado federal reforçam especulações
O nome do ex-prefeito, ex-deputado estadual e ex-vereador Itamar Barreto voltou a circular com força nos bastidores da política de Formosa. Nos últimos dias, lideranças e correligionários têm intensificado os pedidos para que ele coloque o nome à disposição do seu grupo político, que já sinaliza a intenção de lançar uma candidatura.
O diferencial de Itamar em relação aos demais postulantes que circulam no horizonte eleitoral da cidade é concreto: ao contrário de outros nomes cogitados, ele carrega votos em colégios eleitorais fora de Formosa, herança do período em que exerceu mandato na Assembleia Legislativa de Goiás. Esse capital eleitoral regionalizado é visto por aliados como um trunfo estratégico em uma eventual disputa.
As movimentações ganham corpo também nas articulações institucionais. Na semana passada, Itamar se reuniu com o senador Vanderlan Cardoso (PSD), e nesta semana esteve com o deputado federal Ismael Alexandrino (PSD) encontros que não passaram despercebidos nos meios políticos e são interpretados como parte de um processo de alinhamento de forças.
O momento mais simbólico, no entanto, ocorreu durante evento do governador Daniel Vilela. Na ocasião, Itamar foi cumprimentado pessoalmente pelo chefe do Executivo estadual e, ao usar a palavra no discurso, o governador fez questão de elogiá-lo publicamente gesto que fala sobre quem tem história.
Até o momento, Itamar não confirmou oficialmente a candidatura, mas se quiser, poderia colocar seu bloco na rua e ser um forte concorrente.
O nome do ex-prefeito, ex-deputado estadual e ex-vereador Itamar Barreto voltou a circular com força nos bastidores da política de Formosa. Nos últimos dias, lideranças e correligionários têm intensificado os pedidos para que ele coloque o nome à disposição do seu grupo político, que já sinaliza a intenção de lançar uma candidatura.
O diferencial de Itamar em relação aos demais postulantes que circulam no horizonte eleitoral da cidade é concreto: ao contrário de outros nomes cogitados, ele carrega votos em colégios eleitorais fora de Formosa, herança do período em que exerceu mandato na Assembleia Legislativa de Goiás. Esse capital eleitoral regionalizado é visto por aliados como um trunfo estratégico em uma eventual disputa.
As movimentações ganham corpo também nas articulações institucionais. Na semana passada, Itamar se reuniu com o senador Vanderlan Cardoso (PSD), e nesta semana esteve com o deputado federal Ismael Alexandrino (PSD) encontros que não passaram despercebidos nos meios políticos e são interpretados como parte de um processo de alinhamento de forças.
O momento mais simbólico, no entanto, ocorreu durante evento do governador Daniel Vilela. Na ocasião, Itamar foi cumprimentado pessoalmente pelo chefe do Executivo estadual e, ao usar a palavra no discurso, o governador fez questão de elogiá-lo publicamente gesto que fala sobre quem tem história.
Até o momento, Itamar não confirmou oficialmente a candidatura, mas se quiser, poderia colocar seu bloco na rua e ser um forte concorrente.
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