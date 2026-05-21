A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, assinou nesta quarta-feira (20) as ordens de serviço para a construção de dois novos Centros de Educação da Primeira Infância (Cepis) no Recanto das Emas. O investimento contratual totaliza R$ 12.257.230,41, e as unidades serão erguidas na Quadra 201, Conjunto 13, Lote 1, e na Quadra 112, Conjunto 5-A, Lote 1. Juntas, as creches vão atender até 376 crianças em período integral.A cerimônia de assinatura ocorreu na própria Quadra 112 e marca o início formal das duas obras. Os projetos seguem o modelo padrão "tipo 1" do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).Na Quadra 201, o contrato prevê obra no valor de R$ 6,19 milhões, com prazo de execução de 305 dias a partir do recebimento da ordem de serviço pela empresa contratada. Na Quadra 112, trata-se da retomada de uma obra já iniciada, com contrato de R$ 6.067.230,41 e prazo de conclusão de 300 dias.Cada unidade terá edificação térrea com dez salas de atividades, sala multiúso, direção, secretaria, sala de professores, solários, fraldários, lactário, sala de amamentação, refeitório, pátio coberto, cozinha, despensa, rouparia, lavanderia, vestiários e copa para funcionários. A estrutura inclui ainda sanitários para alunos, professores e comunidade, com banheiros acessíveis.Nas áreas externas, os projetos contemplam playground, estacionamento com vagas reservadas para pessoas com deficiência e idosos, guarita, paraciclo, mastro de bandeiras, parquinho, pátio descoberto, duchas infantis, horta escolar, canteiros e área verde com paisagismo. Calçadas e acessos seguem normas de acessibilidade.Segundo a governadora, a iniciativa faz parte de uma estratégia de expansão da oferta de vagas com foco na proximidade às famílias. "Essas duas novas creches foram posicionadas de forma estratégica para atender regiões mais distantes. Além delas, já temos outras duas em construção. Ao todo, serão quatro novas unidades entregues", afirmou Celina Leão.Desde 2019, o GDF construiu e inaugurou 28 Cepis em diferentes regiões administrativas do DF. No Recanto das Emas, a rede pública de educação infantil recebeu recentemente o Cepi Seriema, na Quadra 109, com capacidade para 188 crianças.A secretária de Educação interina, Iêdes Braga, destacou o impacto das novas unidades para o desenvolvimento da primeira infância. "Quando garantimos esse cuidado desde a creche, formamos cidadãos mais preparados e mais envolvidos com seus projetos de vida", disse.O presidente da Novacap, Fernando Leite, ressaltou o compromisso com obras mais eficientes. "São creches de 1,5 mil m², com todos os recursos. A determinação da governadora é que possamos fazer obras cada vez mais econômicas, mais funcionais e mais rápidas", declarou.Moradores que acompanharam a assinatura celebraram o anúncio. A aposentada Eda Maria Quaresma destacou a importância das vagas em tempo integral para as mães trabalhadoras. "É muito bom ser um período integral, porque tem muita mãe que não trabalha por não ter com quem deixar as crianças. Então desenrola a vida das mães", disse.A autônoma Daniele Rocha comemorou a saída do projeto do papel. "Ficamos satisfeitos, porque é isso que a gente precisa. Vai ser um futuro bom, maravilhoso para as crianças", afirmou.Durante o evento, a governadora também mencionou avanços nos estudos de mobilidade urbana para a região. Está em andamento um estudo de viabilidade técnica para uma nova linha de metrô de superfície que partiria do final da Asa Sul, passando pelo Gama, Santa Maria e Recanto das Emas. Segundo Celina Leão, o modelo sem grandes escavações reduziria custos e prazos de obra. Outros projetos mencionados incluem a implantação de um VLT ao longo da Hélio Prates e a aquisição de novos trens para o sistema metroviário do DF.