Foto/Arquivo: Governadora Celina Leão concedendo entrevista sobre o BRB em março/2026

Em pronunciamento firme, governadora do Distrito Federal rebate críticas do antecessor, aponta rombo bilionário nas contas públicas e decreta independência: “Meu governo é um novo governo”.A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), quebrou o silêncio e subiu o tom para responder às recentes críticas feitas pelo ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) nas redes sociais. Em um vídeo publicado em seus perfis oficiais, Celina demonstrou serenidade, mas fixou uma linha clara de demarcação política e administrativa em relação à gestão anterior, afirmando de forma categórica: “As pessoas precisam de entender que sucessão nunca será submissão”.Com quatro mandatos acumulados na política do Distrito Federal, a chefe do Executivo relembrou sua trajetória e garantiu ter mantido total lealdade a Ibaneis durante o período em que atuou como sua vice-governadora, classificando aquela época como um período de "tempos muito difíceis". Contudo, destacou que o cenário institucional mudou.“Eu cumpri o meu papel com respeito, responsabilidade e espírito público. Mas hoje eu não sou mais vice-governadora, eu sou governadora. E governar exige, acima de tudo, compromisso com os fatos, mesmo quando eles são difíceis”, declarou.O ponto central do pronunciamento foi a exposição direta da real situação financeira e administrativa herdada no Palácio do Buriti. Celina Leão justificou que o momento exige medidas firmes e que o atual governo lida com um passivo de proporções bilionárias deixado por seu antecessor.A chefe do Executivo destacou dois problemas principais que vêm concentrando os esforços da gestão:A governadora afirmou ter assumido o comando do DF com um déficit bilionário no orçamento, o que tem obrigado o governo a adotar medidas de contenção.: Celina pontuou que a instituição financeira estatal enfrenta uma de suas fases mais agudas, classificando a situação como uma "grave crise".“É público, todos sabem que eu herdei uma grave crise no BRB. Herdei também um rombo bilionário nas contas públicas. Eu tenho trabalhado dia e noite para resolver todos esses problemas, tomando decisões que às vezes desagradam a muitos”, desabafou.Foco na gestão e distância das urnasAo definir sua visão sobre lealdade, a governadora argumentou que o conceito não significa omissão, mas sim "não trair os seus princípios, não fugir da verdade e nunca abandonar a população quando ela mais precisa". Ela assegurou que sua gestão será pautada pela transparência e pelo espírito público, sem espaço para ressentimentos políticos.“Eu sigo sem mágoa, sem revanchismo, porque acima de todos nós estão os interesses do Distrito Federal”, pontuou Celina, reforçando que o DF precisa avançar com personalidade própria e foco nas pessoas em situação de maior vulnerabilidade.Ao encerrar o discurso, a governadora enviou um recado direto aos aliados e adversários que já priorizam as articulações para o próximo pleito eleitoral, minimizando as pressões de bastidores:“Tem muitas pessoas que estão preocupadas com a campanha. Eu estou preocupada de resolver os problemas do Distrito Federal.”