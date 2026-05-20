O avanço na redução da criminalidade e o topo do ranking nacional são celebrados pela gestão local como o fruto de um trabalho contínuo de integração entre homens, mulheres e tecnologia, focado em proteger o cidadão e prevenir o crime antes mesmo que ele ocorra.

O Distrito Federal alcançou uma marca histórica ao ser classificado como a unidade da federação mais segura do país, enquanto Brasília assumiu o posto de capital com os melhores índices de segurança pública do Brasil. O resultado, baseado em dados oficiais do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça, reflete os investimentos maciços em tecnologia de ponta, inteligência artificial e atuação integrada das forças de segurança.A eficiência do modelo adotado no DF foi detalhada em uma visita à Secretaria de Segurança Pública, onde foi apresentado o funcionamento do programa DF 360. A plataforma monitora o território do Distrito Federal em tempo real, permitindo ações preventivas e respostas rápidas da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.O grande diferencial da estratégia brasiliense é a capacidade de processamento de dados para guiar as patrulhas nas ruas. Durante a demonstração da plataforma, gestores destacaram o tempo de resposta quase imediato do sistema:"O delay entre a ocorrência e a recepção no sistema é de apenas 30 segundos. A polícia recebe a informação praticamente no momento em que o fato acontece", explicou a equipe técnica da SSP.O monitoramento integrado permite cruzar dados instantaneamente. Entre as funcionalidades ativas que já apresentam resultados práticos no dia a dia da população, destacam-se:Identificação e Alerta Facial: O sistema emite alertas automatizados ao detectar indivíduos com mandados de prisão em aberto circulando por áreas de grande fluxo, como as estações de metrô.Acompanhamento em Terminais de Transporte: Flagrantes e atitudes suspeitas na Rodoviária de Brasília e arredores são monitorados por câmeras que cruzam informações diretamente com o banco de dados do sistema penitenciário.Cercamento Virtual Expandido: O projeto em andamento prevê a expansão da rede para 10 a 20 mil câmeras, o que cobrirá integralmente as vias do DF com análise preditiva de comportamento suspeito.Liderança nos Indicadores NacionaisOs mapas de calor e os gráficos exibidos no centro de comando apontam que o Distrito Federal conseguiu superar Santa Catarina e a cidade de Florianópolis, referências tradicionais em baixos índices de criminalidade.