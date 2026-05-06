Em um comunicado direto à população, a prefeita de Formosa, Simone Ribeiro, anunciou uma mudança drástica na alocação de recursos do município. Citando dificuldades econômicas e uma lista urgente de prioridades estruturais, a gestora confirmou que, a partir deste mês de maio, o dinheiro público não será mais destinado a eventos festivos.A decisão marca um posicionamento em um momento em que a cidade enfrenta as consequências de chuvas torrenciais e o desgaste das vias públicas. Segundo a prefeita, o foco total da gestão agora será a zeladoria do município. O remanejamento da verba visa atender demandas críticas que impactam o dia a dia do cidadão formosense, tais como:O anúncio caiu como uma bomba nos bastidores do setor de entretenimento e agronegócio da região. A medida impacta diretamente a Expoagro, a festa mais tradicional da cidade.Historicamente dependente de subsídios e aportes da prefeitura, a realização do evento agora está cercada de incertezas. Se a Expoagro 2026 (ou edições futuras sob este decreto) for realizada, ela terá que buscar recursos próprios ou ser integralmente custeada pelo Sindicato Rural de Formosa.A prefeitura deixa claro que o papel do Estado, neste momento de crise, é garantir serviços essenciais e não o entretenimento com dinheiro do contribuinte.Simone Ribeiro finalizou o comunicado pedindo a compreensão da população, reforçando que a medida é uma questão de honestidade e coragem administrativa. Embora a suspensão de festas possa desagradar parte do eleitorado e do comércio local ligado a eventos, a aposta da prefeita é que o resultado visível nas ruas e estradas rurais compense a ausência dos palcos.