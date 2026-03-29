Com a posse de Celina Leão, que ocorrerá nesta segunda-feira, o Distrito Federal entra em uma nova era: um fortalecimento político, liderança sólida e a presença feminina no poder, representando uma mudança significativa na política da região.A cerimônia que marca a posse de Celina Leão como governadora efetiva do Distrito Federal ressalta um momento de grande importância política e de evolução institucional.Agendada para esta segunda-feira (30) às 9h, na Câmara Legislativa, a cerimônia simboliza mais do que uma simples mudança de poder; ela consolida uma liderança que já foi posta à prova e aprovada em sua atuação.Com a saída de Ibaneis Rocha para concorrer ao Senado, Celina não é mais apenas a governadora interina, mas assume, de fato e de direito, o controle do Palácio do Buriti.Isso a torna plenamente autônoma para governar, implementar seu estilo e tomar decisões estratégicas sem a necessidade de intermediários, um passo vital para qualquer projeto político robusto.A transição, caracterizada como suave, reforça a ideia de uma continuidade responsável. Não há uma ruptura, mas sim um progresso.Celina herda uma administração bem estruturada e, ao mesmo tempo, obtém a liberdade para desenvolver sua própria identidade administrativa, priorizando questões cruciais como a proteção da mulher, saúde, segurança pública, educação e desenvolvimento regional.No campo político, o panorama é ainda mais promissor. Celina Leão se apresenta como um nome aceito tanto pela base governista quanto pelo espectro conservador, recebendo o apoio de partidos significativos como Progressistas (PP), MDB, PL, União Brasil e Republicanos.Essa rede de alianças não é meramente simbólica; ela traduz uma força eleitoral concreta para 2026.As pesquisas mais recentes corroboram essa força crescente. Estudos realizados por institutos como Paraná Pesquisas e Real Time Big Data já colocam Celina na liderança em vários cenários, solidificando sua posição como favorita na disputa.Esse capital político foi construído através de articulação, presença e dedicação.Agora, com o controle pleno do governo, Celina terá a chance de expandir ainda mais sua base de apoio. A comunicação com deputados distritais, federais, lideranças comunitárias e setores produtivos se mostrará crucial para a consolidação de um projeto duradouro.Mais do que uma simples sucessão, o DF está prestes a iniciar uma nova fase — marcada por uma liderança forte, legitimidade política e uma capacidade real de transformação.