

sete novas salas de aula;

um auditório com capacidade para 70 participantes;

um espaço destinado a projetos comunitários. Agora, a unidade também passa a sediar o Centro Integrado de Cuidado e Combate à Violência Contra a Mulher, um projeto que oferecerá suporte jurídico, psicológico e social.



Para a liderança da Polícia Militar, essa ampliação proporciona melhores condições de trabalho para os policiais e amplia a capacidade de atendimento à população.



Conexão com a Comunidade

O major Alexander Júnior, que está à frente da unidade local, destacou que o batalhão integra ações de combate ao crime com esforços contínuos de aproximação com a comunidade.



Contribuição Social

O evento também contou com a cerimônia de formatura de 913 alunos no Proerd, um programa que tem sido implementado na área do 21º BPM desde 2005.



Na cidade de Planaltina e em Água Fria de Goiás, essa iniciativa já beneficiou mais de 16 mil estudantes por meio de atividades focadas na prevenção de drogas, violência e bullying. As melhorias no batalhão incluíram:Agora, a unidade também passa a sediar o Centro Integrado de Cuidado e Combate à Violência Contra a Mulher, um projeto que oferecerá suporte jurídico, psicológico e social.Para a liderança da Polícia Militar, essa ampliação proporciona melhores condições de trabalho para os policiais e amplia a capacidade de atendimento à população.O major Alexander Júnior, que está à frente da unidade local, destacou que o batalhão integra ações de combate ao crime com esforços contínuos de aproximação com a comunidade.O evento também contou com a cerimônia de formatura de 913 alunos no Proerd, um programa que tem sido implementado na área do 21º BPM desde 2005.Na cidade de Planaltina e em Água Fria de Goiás, essa iniciativa já beneficiou mais de 16 mil estudantes por meio de atividades focadas na prevenção de drogas, violência e bullying.

Na quinta-feira, dia 26 de março, o vice-governador Daniel Vilela promoveu a cerimônia de entrega da reforma e ampliação do 21º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Planaltina de Goiás, uma área adjacente ao Distrito Federal.Durante o evento, ele também esteve presente na formatura de 913 alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd).A obra recebeu um financiamento de R$ 2 milhões, proporcionando uma expansão na infraestrutura da unidade e criando instalações para projetos sociais, além de um espaço dedicado ao atendimento de mulheres que sofreram violência.Ao enfatizar a relevância dos investimentos na área do Entorno do Distrito Federal, Daniel reiterou que essa localidade permanece como uma das principais prioridades para o governo estadual. Em seu discurso, o vice-governador vinculou a nova estrutura ao trabalho da polícia e às iniciativas preventivas voltadas para crianças e jovens.