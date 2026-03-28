Foi com essa frase marcante que o governador Ibaneis Rocha (MDB) se despediu de seu cargo neste sábado (28), durante as celebrações dos 55 anos de Ceilândia, a cidade mais populosa do Distrito Federal.
Após cumprir dois mandatos consecutivos, o líder do Executivo deixa o Palácio do Buriti com um legado de aprovação popular e efemérides históricas.
Pesquisas recentes demonstram o sucesso de sua administração: o Instituto Real Time Big Data, em dezembro, indicou 63% de aprovação e 35% de desaprovação.
Por sua vez, a Paraná Pesquisas registrou 61% de aprovação. Estes números refletem o reconhecimento da população por um governo exitoso.
Ibaneis cumpriu a promessa que fez há um ano: "Deixarei o governo sob a responsabilidade de Celina para se candidatar a uma das duas vagas de senador pelo MDB".
A vice-governadora Celina Leão (PP), sucessora natural, assumirá o cargo na próxima segunda-feira (30), em uma cerimônia na Câmara Legislativa do DF, e já lidera os cenários de pesquisa para a reeleição no Buriti.
Em sete anos e três meses de administração, Ibaneis efetivou a maior transformação já observada no Distrito Federal. Ele enfrentou crises significativas: a pandemia de Covid-19, durante a qual construiu três hospitais de campanha em um tempo recorde (20 dias), e os eventos de 8 de janeiro de 2023, que o afastaram de suas funções por 64 dias.
Depois de ser absolvido de qualquer envolvimento, ele retornou com ainda mais determinação. Nada o fez desistir de entregar hospitais, UPAs, escolas, restaurantes comunitários, uma infinidade de programas sociais e obras estruturais que mudaram a paisagem do DF.
O resultado é notável: mais de mil obras concluídas pela Novacap, 11 novos viadutos e o Túnel Rei Pelé (a maior obra viária do governo).
Além disso, há sete novas UPAs atualmente em construção ou entregues, com investimentos ultrapassando R$ 630 milhões em saneamento e infraestrutura no Sol Nascente, pavimentação de vias, reestruturação de Vicente Pires, elaboração de pontes e modernização de calçadas em centenas de quilômetros.
A educação e a saúde receberam um suporte inédito, com reformas e ampliações que beneficiaram milhares de famílias.
Em Ceilândia, surrounded by the crowd that filled the anniversary event, Ibaneis recebeu agradecimentos emotivos.
“Saio do governo, mas não saio da vida pública”, afirmou a centenas de ceilandenses.
Como senador, ele assegura que continuará a lutar pelo Distrito Federal com a mesma energia e compromisso de antes. Seu legado permanece. A caminhada continua.
Após cumprir dois mandatos consecutivos, o líder do Executivo deixa o Palácio do Buriti com um legado de aprovação popular e efemérides históricas.
Pesquisas recentes demonstram o sucesso de sua administração: o Instituto Real Time Big Data, em dezembro, indicou 63% de aprovação e 35% de desaprovação.
Por sua vez, a Paraná Pesquisas registrou 61% de aprovação. Estes números refletem o reconhecimento da população por um governo exitoso.
Ibaneis cumpriu a promessa que fez há um ano: "Deixarei o governo sob a responsabilidade de Celina para se candidatar a uma das duas vagas de senador pelo MDB".
A vice-governadora Celina Leão (PP), sucessora natural, assumirá o cargo na próxima segunda-feira (30), em uma cerimônia na Câmara Legislativa do DF, e já lidera os cenários de pesquisa para a reeleição no Buriti.
Em sete anos e três meses de administração, Ibaneis efetivou a maior transformação já observada no Distrito Federal. Ele enfrentou crises significativas: a pandemia de Covid-19, durante a qual construiu três hospitais de campanha em um tempo recorde (20 dias), e os eventos de 8 de janeiro de 2023, que o afastaram de suas funções por 64 dias.
Depois de ser absolvido de qualquer envolvimento, ele retornou com ainda mais determinação. Nada o fez desistir de entregar hospitais, UPAs, escolas, restaurantes comunitários, uma infinidade de programas sociais e obras estruturais que mudaram a paisagem do DF.
O resultado é notável: mais de mil obras concluídas pela Novacap, 11 novos viadutos e o Túnel Rei Pelé (a maior obra viária do governo).
Além disso, há sete novas UPAs atualmente em construção ou entregues, com investimentos ultrapassando R$ 630 milhões em saneamento e infraestrutura no Sol Nascente, pavimentação de vias, reestruturação de Vicente Pires, elaboração de pontes e modernização de calçadas em centenas de quilômetros.
A educação e a saúde receberam um suporte inédito, com reformas e ampliações que beneficiaram milhares de famílias.
Em Ceilândia, surrounded by the crowd that filled the anniversary event, Ibaneis recebeu agradecimentos emotivos.
“Saio do governo, mas não saio da vida pública”, afirmou a centenas de ceilandenses.
Como senador, ele assegura que continuará a lutar pelo Distrito Federal com a mesma energia e compromisso de antes. Seu legado permanece. A caminhada continua.
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