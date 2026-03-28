Foi com essa frase marcante que o governador Ibaneis Rocha (MDB) se despediu de seu cargo neste sábado (28), durante as celebrações dos 55 anos de Ceilândia, a cidade mais populosa do Distrito Federal.Após cumprir dois mandatos consecutivos, o líder do Executivo deixa o Palácio do Buriti com um legado de aprovação popular e efemérides históricas.Pesquisas recentes demonstram o sucesso de sua administração: o Instituto Real Time Big Data, em dezembro, indicou 63% de aprovação e 35% de desaprovação.Por sua vez, a Paraná Pesquisas registrou 61% de aprovação. Estes números refletem o reconhecimento da população por um governo exitoso.Ibaneis cumpriu a promessa que fez há um ano: "Deixarei o governo sob a responsabilidade de Celina para se candidatar a uma das duas vagas de senador pelo MDB".A vice-governadora Celina Leão (PP), sucessora natural, assumirá o cargo na próxima segunda-feira (30), em uma cerimônia na Câmara Legislativa do DF, e já lidera os cenários de pesquisa para a reeleição no Buriti.Em sete anos e três meses de administração, Ibaneis efetivou a maior transformação já observada no Distrito Federal. Ele enfrentou crises significativas: a pandemia de Covid-19, durante a qual construiu três hospitais de campanha em um tempo recorde (20 dias), e os eventos de 8 de janeiro de 2023, que o afastaram de suas funções por 64 dias.Depois de ser absolvido de qualquer envolvimento, ele retornou com ainda mais determinação. Nada o fez desistir de entregar hospitais, UPAs, escolas, restaurantes comunitários, uma infinidade de programas sociais e obras estruturais que mudaram a paisagem do DF.O resultado é notável: mais de mil obras concluídas pela Novacap, 11 novos viadutos e o Túnel Rei Pelé (a maior obra viária do governo).Além disso, há sete novas UPAs atualmente em construção ou entregues, com investimentos ultrapassando R$ 630 milhões em saneamento e infraestrutura no Sol Nascente, pavimentação de vias, reestruturação de Vicente Pires, elaboração de pontes e modernização de calçadas em centenas de quilômetros.A educação e a saúde receberam um suporte inédito, com reformas e ampliações que beneficiaram milhares de famílias.Em Ceilândia, surrounded by the crowd that filled the anniversary event, Ibaneis recebeu agradecimentos emotivos.“Saio do governo, mas não saio da vida pública”, afirmou a centenas de ceilandenses.Como senador, ele assegura que continuará a lutar pelo Distrito Federal com a mesma energia e compromisso de antes. Seu legado permanece. A caminhada continua.